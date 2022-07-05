مطار الغردقة الدولى يستقبل 75 رحلة طيران دولية تقل قرابة 11 ألف سائح

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الرحلات المقرر وصولها اليوم أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية المختلفة وأكثر الجنسيات وصولا الألمانية يليها الإنجليزية، ثم عدد من الجنسيات الأخرى مثل البولندية والأيرلندية وغيرها من الجنسيات الأخرى المختلفة.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 20 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية ضمن 114 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، والتى من المقرر أن يستقبل المطار خلالها 114 رحلة بزيادة 4 رحلات فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى.