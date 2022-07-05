وذكرت مصلحة السجون الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - أن الأشخاص المذكورين ليسوا موجودين فى مركز احتجاز "سيزو-2" بسجن "ليفورتوفو".

ونشر عدد من وسائل الإعلام الروسية سابقا معلومات مفادها أن المقاتلين من كتيبة "آزوف" المتطرفة الأوكرانية محتجزون حاليا في مركز احتجاز ليفورتوفو في موسكو.

ورفعت النيابة العامة الروسية سابقا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لروسيا تطلب فيها الاعتراف بكتيبة آزوف القومية العسكرية الأوكرانية كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها في الأراضي الروسية.

ومن المتوقع أن تتم المحاكمة في هذه القضية وراء أبواب مغلقة في 2 أغسطس القادم.