اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:04 ص
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مصرع شخصين إثر انهيار بيارة صرف صحى بمركز بدر فى البحيرة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:03 ص
مصرع شخصين إثر انهيار بيارة صرف صحى بمركز بدر فى البحيرة بيارة صرف صحي - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما إثر انهيار بيارة صرف صحى بمركز بدر بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انهيار بيارة صرف صحى أثناء عملية الحفر بمنطقة مركز 2 طريق الضبيعة بدائرة مركز بدر. وأسفر الحادث عن وفاة " سامح. ب" 24  سنة و"سمير ص" 20 سنة. وتم نقل المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 


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