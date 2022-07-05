مرور القليوبية يحرر 1739 مخالفة خلال حملة مكبرة على المحاور والطرق

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1739 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1739 مخالفة مرورية، بينها 594 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و991 مخالفة متنوعة، وضبط 24 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و22 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 35 دراجة غير مرخصة، وتحرير 18 مخالفة ملصقات، و32 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 1600 جنيها.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 25 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 800 جنيها مصالحات.
مرور القليوبية يحرر 1739 مخالفة خلال حملة مكبرة على المحاور والطرقالثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:03 ص
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1739 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.
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