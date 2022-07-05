اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مد ساعات التأخير خارج مدن البعوث للطلبة الوافدين بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:38 م
مد ساعات التأخير خارج مدن البعوث للطلبة الوافدين بمناسبة عيد الأضحى الطلاب الوافدين
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر العميد محمود صبيحة ،رئيس قطاع مدن البعوث للطلبة الوافدين بالأزهر الشريف، قرارا بمد ساعات غلق أبواب المدينة لتصبح للطلاب حتي الساعة 12 ليلا، وللطالبات حتي الساعة 9 مساء، علي أن يتم إخطار إدارة المدينة فى حالة التأخر عن المواعيد المعلنة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

 

كما أصدر رئيس قطاع مدن البعوث، قرارا بأنه عند ذهاب الطلاب إلى مستشفيات "البعوث- الحسين- سيد جلال- الزهراء"، عدم دفع أي رسوم للكشف أو أي إجراء آخر، حيث إن إدارة المدن متكفلة بكل المصروفات مع ضرورة مرافقة أحد المختصين من المدن مع الحالة حتى يتم التسهيل عليها.

 

وكان قد أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار رقم 30 أ لعام 2022، بتكليف العميد محمود عبدالعظيم صبيحة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة، بتسيير أعمال رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية.

 

وتقدم جميع العاملين بمدينة البعوث الإسلامية والطلاب الوافدين بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تكليف العميد محمود عبدالعظيم صبيحة القيام بتسيير أعمال رئاسة قطاع مدن البعوث الإسلامية.

FB_IMG_1657030446872
 

 

FB_IMG_1657030464019
 

 

 


الطلبة الوافدين

مدن البعوث

الازهر الشريف

مستشفى الحسين



الموضوعات المتعلقة

الجامع الأزهر يعلن عن حاجته لمحفظى قرآن كريم من العاملين بالأزهر الشريف

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:16 م

8 سنوات إنجازات.. الأزهر الشريف ودعم المرأة وحقوقها فى عهد الإمام الطيب

الخميس، 30 يونيو 2022 02:09 م

محافظ الإسكندرية يعلن تفعيل مبادرة الأزهر الشريف لتيسير تكاليف الزواج

الخميس، 23 يونيو 2022 07:48 م

اللجنة الدينية بـ"النواب" توصى بضم معهد دينى بالمنيا إلى الأزهر الشريف

الأربعاء، 22 يونيو 2022 06:00 م

الأزهر الشريف ينعى رئيس لجنة ثانوية بالإسماعيلية توفى فى حادث سير

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:41 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة