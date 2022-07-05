"محمد" من كفر الشيخ يناشد "الصحة" لإجراء عملية تفتيت حصوات.. والوزارة ترد

أمنية فايد- كفر الشيخ - محمد سليمان

أرسل القارئ محمد صبرى على، من قرية 62 الخاشعه مركز الحامول محافظة كفر الشيخ مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص حاجاته لإجراء عملية تفتيت حصوات بالموجات التصادمية، وعدم قدرته على القيام بها على نفقته الخاصة لأنه لا يخضع لمنظومة علاج التأمين الصحى.



قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها ستستقبل حالة محمد صبري، لإجراء عملية تفتيت حصوات بالموجات التصادمية، والتي طالب بإجرائها، وسوف تتخذ الإجراءات الإدارية والطبية لإجراء العملية، وفي حالة عدم إجرائها بالمستشفى العام، سيكون التواصل مع مستشفى جامعة كفر الشيخ، لإجراء العملية على نفقة الدولة.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".