اليوم السابع
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محظورات الإحرام يجب الابتعاد عنها.. اعرف التفاصيل.. فيديو

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:28 م
محظورات الإحرام يجب الابتعاد عنها.. اعرف التفاصيل.. فيديو الكعبة - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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نشرت وزارة التضامن الاجتماعي فيديو توعوي لحجاج الجمعيات الأهلية والرد على استفسارات البعض عن محظورات الإحرام للابتعاد عنها للحفاظ على الإحرام ويقوم الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية بالرد على الاستفسارات الخاصة بذلك .

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي حرصها على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، كذلك حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة.


التضامن

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