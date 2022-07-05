اليوم السابع
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محافظ قنا يستقبل 45 مواطنا بمكتبه اليوم لبحث شكواهم

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:57 م
محافظ قنا يستقبل 45 مواطنا بمكتبه اليوم لبحث شكواهم جانب من اللقاءات
قنا صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء استقبال المواطنين بمكاتبهم، للإستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

 واستقبل محافظ قنا، ونائبه والسكرتير العام المساعد، 45 مواطن، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن .

وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.


 

جانب من اللقاءات (1)
 

 

جانب من اللقاءات (2)
 

 

 

جانب من اللقاءات (3)
 

 

 

جانب من اللقاءات (4)
 

استقبال المواطنين

طلبات مواطنين

لقاء محافظ قنا

اخبار محافظة قنا



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