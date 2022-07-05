مجلس صحى مصرى لتطوير مستوى التدريب التخصص للأطباء.. اقرأ التفاصيل

كتبت - نورا فخرى

أنشا القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصرى"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.

وأجاز القانون للمجلس إنشاء فروع في المحافظات ، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.

ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مـجالات الـصـحـة فـي مـصـر في نواحي التعليم مـا بعـد الجامعي، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات.

وعددت المادة القانونية اختصاصاته علي وجه الخصوص في الأتي :

( أ) تطـويـر مـسـتـوى الـتـدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مـخـتـلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية ، واختبارهم للتحقق مـن اسـتـيـفـائهـم للـتأهيل الـكـافي للممارسة الطبـيـة والصـحـيـة الآمنة ، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية ، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة .

(ب) تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي والعاملين في مختلف المجالات الصحية.