مؤتمر لمياه المنوفية ينلقش التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة وصحة الإنسان

المنوفية - محمد فتحى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، مؤتمرا وندوة توعوية عن التغيرات المناخية وتأثيرها السلبى على البيئة وصحه الإنسان بمقر مركز التدريب بمحطة مياه شبين الكوم البحارى ؛ بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا فى إطار خطة العمل الخاصة بمؤتمر الأطراف والمزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022 تحت شعار "Cop 27 " معا لمواجهة تغير المناخ " بحضور كل من المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا و الدكتور مجدى مطر أستاذ متفرغ بكلية العلوم وعدد من العاملين بالشركة .

وأشاد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بموضوع المؤتمر، موضحا أن تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائى أصبح تحدى لأمن البشرية و أن دراسة ومناقشة أثر التغيرات المناخية هو توجه الدولة والقيادة السياسية الحكيمة التى استشعرت بالمشكلة وسعت لحلها من خلال البحث العلمى .

وأكد، على أهمية الموضوعات التى تناولها المؤتمر من عرض أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، ودور المجتمع المدنى والمؤسسات الغير الحكومية فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تناولت الندوة أسباب التغيرات المناخية وتأثيرها السلبى على البيئة، الآثار البيئية والإقتصادية والصحية المترتبة على التغيرات المناخية، شرح مفهوم التغيرات المناخية و الآثار المترتبة عليها وأثرها على البيئة وصحة الإنسان ومفهوم الاحتباس الحراري ومظاهر التغيرات المناخية ومفهوم التوازن البيئي والآثار المترتبة على التغيرات المناخية و تأثيرها على الزراعة والسياحة والصحة و أهمية تطوير وسائل النقل والمواصلات للحفاظ على وجود بيئة نظيفة ونقية وايضا أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة.

خرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها، زيادة المساحات المزروعة للأشجار المروية بمياه الصرف الصحى والمعالجة ثلاثيا لتقليل الآثار الضارة لظاهرة الاحتباس الحرارى ،وضع خريطة مناخية زراعية لمصر يراعى فيها التوزيع المناخى من حرارة ورطوبة،التوسع فى الشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى ومؤسساته العاملة فى نظام التغير المناخى ومحاولة التفعيل بينها وبين مؤسسات الدولة وبالأخص الجامعات والمراكز البحثية وذلك لتعظيم الفائدة من مشروعات الخطة الاستراتيجية لتغيير المناخ 2020/2050،ضرورة قيام منظمات المجتمع الذى بعمل أنشطة متعددة وتوعية الجماهير بأخطار الأزمات وترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه .