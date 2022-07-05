وقال وزير الخارجية الياباني هاياشى يوشيماسا -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إن اليابان طلبت من السفن مغادرة المياه التابعة لها بسرعة، مضيفا أن هذه السفن انتهكت القانون الدولي.

ووصف هاياشي دخول هذه السفن بالأمر المؤسف للغاية وغير المقبول، مشيرا إلى أن اليابان سترد بهدوء وحزم على أي تدخلات بحرية، وكان مسئولو خفر السواحل الياباني قد أعلنوا في وقت سابق اليوم الثلاثاء سفينتين تابعتين للحكومة الصينية دخلتا المياه الإقليمية لليابان في بحر الصين الشرقي.

وأضاف المسئولون أن السفينتين دخلتا المياه قبالة جزيرة "يوتسوري" في حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، وحاولتا على ما يبدو الاقتراب من قارب صيد ياباني يعمل في المنطقة، وتعد هذه هي المرة الثانية عشرة هذا العام التي يتم فيها رصد سفن حكومية صينية تدخل المياه اليابانية قبالة الجزر.

يشار إلى أن اليابان تسيطر على جزر "سينكاكو" وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان .. بينما تطالب بها الصين وتايوان.