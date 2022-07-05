طرح لحوم بأسعار مناسبة ودفع منافذ التوزيع للوصول للقرى الأكثر كثافة بالمنيا

المنيا ـ حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مديرية التموين بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على جميع الأنشطة التموينية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية طوال ايام عيد الاضحى المبارك ، وذلك بالاشتراك مع مديريتي الصحة والطب البيطرى لمراقبة أماكن بيع كافة السلع التموينية والتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المواد الغذائية، وكذلك متابعة الجمعيات الاستهلاكية وفروع نصف الجملة في عرض اللحوم والسلع الأساسية.



من جانبها، أعدت مديرية التموين خطة عمل لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن وطرحها بالمنافذ التسويقية (الشركة المصرية بجميع فروعها، وجهاز الخدمة الوطنية والمعارض الرئيسية بمراكز المدن و أسواق الاتحاد و الشوادر ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وغيرها) بأسعار تنافسية خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى منافذ توزيع الوحدات المحلية.



وأعلنت مديرية التموين عن طرح لحوم ضأن حي بسعر 90 جنيه للكيلو ولحوم ضأن سوداني مجمدة 135 جنيه للكيلو ولحوم ضأن تركى 130 جنيه للكيلو، وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ، وكذلك طرح لحوم مستوردة من السودان بسعر 115 جنيها للكيلو و85 جنيها للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية و منافذ توزيع الوحدات المحلية.



وتعمل المديرية بالتنسيق بين مسئولي الإدارات الفرعية وأقسام الرقابة ومباحث التموين بالإدارات مع مسؤولي الفروع في دفع منافذ التوزيع للوصول للقرى الأكثر كثافة سكانية واحتياجا بدائرة المحافظة عن طريق المنافذ المتحركة التابعة للقوات المسلحة والشركة المصرية وبإشراف الجهات الرقابية والمعنية من الطب البيطري والصحة.



كما تضمنت خطة المديرية الجانب الرقابي من خلال استمرار الحملات التفتيشية على التجار التموينيين ومتابعة أرصدة شركة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية و الصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة المجازر وأماكن بيع اللحوم الطازجة و المجمدة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري و مراقبة الأغذية والصحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتأكيد على عدم اقامة أي شوادر لبيع الخراف الحية، والإشراف على عمليات نقل اللحوم المذبوحة من المجازر لأماكن التوزيع في عربات مجلفنة ومغطاة ومراقبة ثلاجات حفظ اللحوم.



















