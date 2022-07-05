اليوم السابع
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ضياء رشوان: الحوار الوطنى الأول من نوعه الذى يحظى بقبول كل القوى السياسية منذ 1952.. صور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:46 م
ضياء رشوان: الحوار الوطنى الأول من نوعه الذى يحظى بقبول كل القوى السياسية منذ 1952.. صور ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة - تصوير كريم عبد العزيز

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قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار هو حوار بين الجميع، وفى مقدمهم أحزاب وقوى سياسية، وهذا الحوار الوطنى، هو الحوار الأول من نوعه منذ ثورة يونيو 1952، الذى يحظى بقبول بكل القوى السياسية والحزبية والنقابية بلا استثناء.

 

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك أصوات نحترمها بعضهم رفض الحوار وبعضهم طلب ضمانات، ومن هم ليس جديرين بدخول الحوار يحاولون الهجوم، وكل الأطياف موجودة، وكل ممثلي القوى السياسية بما فيهم المعارضة من حقهم الحضور والمشاركة.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء يعبر عن تمثيل واسع لأشياء كثيرة في مصر، والأحزاب معارضة موجودة وكله يعبر ويكسب جولة في الحوار لدى الرأي العام منوط بجهوده وقدرته على الإقناع .

 

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ضياء رشوان

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