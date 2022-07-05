ضبط 6 آلاف فردة كاوتش و2 طن ذرة صفراء مجهولة المصدر بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

تابع المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية أعمال الحملة التموينية بمركز قطور، والتي قادها

عيد عبدالله وكيل المديرية، وعادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزي واحمد فاروق وتامر الاشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع غلال، وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع شكائر ذرة صفراء مجروشة منتهية الصلاحية، مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين تم التحفظ علي كمية قدرها 2 طن و450 كجم ذرة صفراء مجروشة.

كما تم ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع كاوتش سيارات انواع مختلفة وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد البيع كاوتش سيارات مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات تم التحفظ علي كمية قدرها 6000 فردة كاوتش سيارة انواع ومقاسات مختلفة.

حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات