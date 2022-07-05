ضبط 5430 رغيف مدعم بتوك توك مهرب من فوه مطوبس.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من ضبط توك توك مهرب 5430 رغيف خبز، مهرب من مركز فوه إلى مركز مطوبس ،صباح اليوم الثلاثاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وقال خداش، أن التوك التوك كان متجه من فوه في طريق مطوبس برج مغيزل مقابل قرية برنبال، وجرى ضبطه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتوزيع الخبز على المخابز والمناطق التي بها عجز.



وأضاف خداش، أن مطوبس شهدت حملة موسعة للتموين والصحة بنطاق مركز ومدينة مطوبس، وتم تحرير محاضر متنوعة ما بين عدم مطابقة للمواصفات ونقص في الأوزان، يأتي ذلك في إطار أحكام الرقابة على المخابز والأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكرى السلع حفاظاً على حقوق المواطنين بمركز مطوبس.



وأكد خداش بأنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية بقصد غلاء الأسعار من معدومى الضمير لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء إخفائها وتخزينها مشدداً بأن الحملات مستمرة لضبط المخالفين.







