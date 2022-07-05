ضبط المتهمين بإلقاء حجارة على قطار بالشرقية لتسببه فى وفاة شخص

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (قطار الصالحية يقتل سيدة عند مزلقان الهويس بفاقوس وقام الشباب بالهجوم على القطار بالحجارة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بإصطدام قطار بأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما أدى لإصابته التى أودت بحياته .. وقيام عدد 4 أشخاص بإلقاء الحجارة تجاه القطار المشار إليه على إثر الحادث.. أمكن تحديدهم وضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة تعاطفاً مع المتوفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.