زى النهارده.. حجز محاكمة 16 متهما بالخلافات الثأرية فى الصف للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 5 سنوات يوم 5 يوليو 2017، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 16 متهمًا فى الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف، للحكم.

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتين منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص العائلة الأولى بإطلاق النيران على شخص العائلة الثانية بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة الثانية بالتوجه لمنازل العائلة الثانية وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال وسيدات.