زغاريد وحلوى.. فرحة أهالى قرية كفر سلامون بعد إحالة المتهم بقتل الطفلة رضوى للمفتى

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة فرحة بين الأهالى، بعد قرار محكمة جنايات دمنهور بإحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة رضوى والاعتداء عليها إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فى إعدامه

وتوافد عدد كبير من الأهالى على منزل الطفلة رضوى لتهنئة أسرتها بقرار محكمة الجنايات وسط زغاريد النساء وتوزيع الحلوى على الأقارب والأصدقاء، ورفع الأهالى صور المجنى عليها مرددين الهتافات ومنها "يحيا العدل .. حق رضوى رجع لينا ، يومنا عيد".

عدسة" اليوم السابع" رصدت فى بث مباشر عبر منصاتها الإليكترونية ردود أفعال أسرة الطفلة رضوى بعد إحالة المتهم بقتلها والاعتداء عليها للمفتى.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين تامر السيد عبد المحسن، وشريف عبد المقصود إبراهيم قد قررت ، إحالة اوراق المتهم بقتل الطفلة رضوى، والاعتداء عليها بمركز كوم حمادة إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى فى إعدامه، كما قررت هيئة المحكمة تحديد جلسة يوم 18 أغسطس المقبل للنطق بالحكم .

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاتها الإليكترونية قرار محكمة جنايات دمنهور بإحالة اوراق المتهم بقتل الطفلة رضوى لمفتى الجمهورية

وكانت محكمة جنايات دمنهور، نظرت أولى جلسات محاكمة م.ال في 13 فبراير الماضي، المتهم في القضية رقم 30350 لسنة 2021 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 1861 لسنة 2021 جنايات کلي جنوب دمنهور، بقتل الطفلة رضوى محمد زايد، 9 سنوات، وهتك عرضها، حيث طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بطلب رد المحكمة.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بلاغا من والد الطفلة رضوى محمد زايد، يفيد بتغيب ابنته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون وعدم عودتها للمنزل.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إلى أن مرتكب الجريمة محمد ا.ال، 25 عاما، سائق توك توك، حيث قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيئا لوالدتها، وحاول التعدي عليها إلا أنها قامت بالصراخ، فقام بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده، عقب ذلك قام بهتك عرضها ثلاث مرات، وفق تقرير الطب الشرعي، ثم وضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها.



أهالى-قرية-كفر-سلامون



ترفع-صورة-الطفلة-رضوى



توزيع-الحلوى



زغاريد



صورة-الطفلة



فرحة



فرحة-وزغاريد