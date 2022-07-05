اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:37 ص
أكرم القصاص
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روسيا مرشحة لتصبح شريكا أساسيا فى عدة استثمارات جديدة بالسعودية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:00 ص
روسيا مرشحة لتصبح شريكا أساسيا فى عدة استثمارات جديدة بالسعودية روسيا
اش ا

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أعلن الممثل التجارى لروسيا بالمملكة العربية السعودية، ستانيسلاف يانكوفيتس، أن بلاده قادرة على أن تصبح الشريك الرئيسى فى عملية بناء السكك الحديدية فى السعودية. 

 

وقال يانكوفيتس، خلال مشاركته فى المعرض الصناعى الدولى الروسى، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" - "إن روسيا قد تصبح الشريك الرئيسى لعملية بناء مشروع السكك الحديدية فى المملكة العربية السعودية"، مشيرا أيضا إلى أن 6 شركات روسية، مصنعة لمحطات تحلية المياه، حصلت مؤخرا على اعتماد للعمل فى المملكة العربية السعودية لتنفيذ أعمال تحلية المياه.

 

وأضاف الممثل التجارى لروسيا بالمملكة العربية السعودية "أن هذا توجه واعد للغاية وجديد للتعاون بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية".

 


روسيا

الممثل التجارى الروسى

السكك الجديد فى السعودية



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