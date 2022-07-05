رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: تشكيل فرق عمل لتنظيم وتنسيق العمل

كتب محمد السيد

قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب اتخذت العديد من الإجراءات بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لإدارة المؤتمر الوطنى للشباب، و"الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية"، بإطلاق الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية والمدنية.

وأضاف محمود فوزى، أن الأكاديمية شكلت فرق عمل لإدارة وتنسيق العمل خلال فاعليات الحوار الوطنى، وإطلاق رابط عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لتلقى المقترحات بشأن الحوار، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوات للأحزاب والنقابات والاتحادات والشخصيات العامة ومختلف الجهات والتى جاءت أكثر من 400 دعوة، كما أطلقت استمارة لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الالكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب و بلغ عدد الاستمارات 69530 استمارة حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم تشكيل وتكوين فرق عمل لتنظيم وتنسيق العمل بفاعليات الحوار الوطنى، ومن بين فرق العمل فريق العلاقات العامة والاتصال والذى قام بإعداد قوائم حصر القوى السياسية والمدنية وتوجيه الدعوات للقوى للمشاركة في الحوار الوطنى والاتصال مع المشاركين في الحوار الوطنى ومتابعة المكاتبات والاتصالات، وكذلك فريق اللوجستيات والمختص بتنظيم الفاعليات وورش العمل خلال الحوار الوطنى وتحضير وتجهيز الاحتياجات اللوجستية وتجهيز وتحضير القاعات وأماكن انعقاد جلسات وفاعليات الحوار الوطنى، وكذلك فريق المحتوى المختص باستلام وتنسيق مقترحات ورؤى القوى المشاركة وكتابة محاضر اجتماعات وجلسات وفاعليات الحوار الوطنى وإعداد تقرير سير العمل بها وصياغة وكتابة أوراق السياسات وأجندة العمل المتفق عليها.

وتابع: "من بين فرق العمل أيضا، فريق الإعلام الذى يختص بمتابعة ورصد ردود الأفعال على فاعليات الحوار الوطنى وصياغة ونشر البيانات الإعلامية والتغطية الإعلامية لفاعليات الحوار الوطنى المختلفة، ووجهت الدعوة لممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة المشاركة وذلك لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعى وتحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية حول الحوار الوطنى، ومن الفئات المستهدفة: الأحزاب السياسية "مؤيد- وسط- معارض"، والمجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية و النخبة السياسية والفكرية و الصحفيين والإعلاميين و الفنانين والمثقفين و مجلسى النواب والشيوخ، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال و القوى الطبيعية "شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية – الصعيد- النوبة"، والمجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل و ممثلي الأزهر والكنيسة و الشخصيات الحقوقية والمعارضة والنقابات والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الطلبة وأصحاب المعاشات وعمال وفلاحين والشباب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة".

انطلقت منذ قليل، أعمال وفعاليات الحوار الوطنى، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماعه، لإعلان ما تم فيه.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.