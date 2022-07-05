رئيسة وزراء فرنسا الجديدة تلقى غداً خطابا عن السياسة العامة لحكومتها

كتبت: هناء أبو العز

تلقي رئيسة وزراء فرنسا "إليزابيث بورن" غداً الأربعاء خطاباً حول السياسة العامة لحكومتها الجديدة، وذلك بعد إعلان تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة أمس الإثنين، والمؤلفة من 17 وزيرا وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، تضم 41 عضوا بينهم 20 امرأة.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن "بورن" لن تسعى للحصول على ثقة البرلمانيين ، خلال بيان سياستها العامة أمام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

يذكر أنه بعد مرور أكثر من شهرين على إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، أعلن أمس الإثنين تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة التي تقع على عاتقها مهمة صعبة تقوم على تطبيق إصلاحات في البلاد.