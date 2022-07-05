حريق غابات في اليونان يجبر السلطات على إخلاء قرية صغيرة غرب آثينا

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يحاول رجال الإطفاء في اليونان السيطرة على حريق ضخم للغابات أجبر السلطات على إجلاء سكان قرية صغيرة تقع غرب العاصمة آثينا؛ ويعد هذا الحريق هو الأحدث ضمن سلسلة حرائق الغابات التي تستعر مع اجتياح الرياح العاتية لأجزاء واسعة من اليونان.



وقالت خدمات الإطفاء - وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن أكثر من 130 شخصا من رجال الإطفاء والمتطوعين يحاولون، بمساعدة 10 طائرات إطفاء، السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم تقريبا قرب بلدة "بورتو جيرمينو" الساحلية التي تقع على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة آثينا.



وقامت السلطات اليونانية كإجراء احترازي بإصدار أوامر إجلاء لقرية "ميتيكاس"؛ دون أن ترد أيه تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار للممتلكات.



وصرحت السلطات بأن الرياح القوية، التي تغير اتجاهها، قد أعاقت جهود رجال الإطفاء.. فيما توقعت خدمات الأرصاد الجوية بأن تهدأ سرعة الرياح بحلول المساء.