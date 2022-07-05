جونسون يصدر قرار بتعيين نديم زاهاوي وزيرا للخزانة فى بريطانيا

وكالة

عين رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون نديم زهاوى وزيرا للخزانة خلفا لريشي سوناك.

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تمسكه بمنصبه على الرغم من الاستقالة المزدوجة من وزيري الخزانة ريشي سوناك والصحة ساجد جاويد.



ففي غضون أقل من 20 دقيقة استقال سوناك وجاويد من مجلس الوزراء بسبب مخاوف بشأن قيادة رئيس الوزراء للحكومة ومعايير حكومته، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



كما استقال نائب رئيس حزب المحافظين بيم أفولامي أيضًا من منصبه.



وأدت مغادرتهم للحكومة إلى إغراق رئاسة الوزراء في أكبر أزمة لها حتى الآن.



ومع استعداد الحكومة في وستمنستر لمزيد من الاستقالات الوزارية رفيعة المستوى، قيل إن العديد من الوزراء يظلون موالين لجونسون بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزير الأعمال كواسي كوارتنج.



وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع بن والاس لن يستقيل من منصبه.



وأيدت وزيرة الثقافة نادين دوريس رئيس الوزراء، وغردت: "لست متأكدة من أن أي شخص يشك في ذلك بالفعل، ولكن أنا متأخّرة عن بوريس جونسون الذي يتخذ باستمرار جميع القرارات الكبيرة بشكل صحيح."



وأكد وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي جاكوب ريس موج أنه سيواصل دعم بوريس جونسون كرئيس للوزراء.