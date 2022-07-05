تموين الشرقية يضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر فى حملات على ثلاجات حفظ اللحوم

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع الطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمطاعم وشودار بيع اللحوم تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية والصحية، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أبو طالب على مدير الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجاءت بياناتها على النحو التالى :المحضر رقم 13647 ضد" خ .م. م " صاحب محل جزارة لعدم لف اللحوم بالشاش.

والمحضر رقم 13650 ضد "أ .هـ. أ" ، صاحبه ثلاجة لحفظ اللحوم وتم التحفظ على 1500كجم مفروم دجاج بدون بيانات.

والمحضر رقم 13649 ضد "م .م. أ"، صاحب ثلاجة لحيازتة لحوم بدون فواتير وتم التحفظ على 30 كرتونة لحم فى 20 كجم بإجمالى 600 كجم .

والمحضر رقم 13648 ضد "ح .ع" صاحب ثلاجة لحيازتة لحوم بدون فواتير وتم التحفظ على 60 كيس لحم مفروم فى نص كيلو بإجمالى 30 كيلو و 100 كيس لحوم قطع فى 1كجم باجمالى 30 كجم .