تغيب 26 طالب وطالبة عن امتحان الديناميكا بالثانوية العامة فى كفر الشيخ

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية، ولم ترصد مخالفات خلال أداء الطلاب الامتحان، مشيراً إلى أنه وجه بتطهير وتعقيم اللجان عقب انتهاء الامتحانات.

وأضاف عبدالله، أنه تفقد مركز توزيع الاسئلة للاطمئنان على وصولها مقر المركز، موجها الشكر للعاملين بالمركز، وعلى رأسهم شحاته خضر، رئيس مركز توزيع الأسئلة الخارجي، والدكتور أمين ابراهيم، رئيس مركز توزيع الأسئلة، ورجال الأمن.