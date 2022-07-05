تغيب 26 طالب وطالبة عن امتحان الديناميكا بالثانوية العامة فى كفر الشيخ

أدى 1732 طالب وطالبة امتحان الديناميكا للثانوية العامة بـ80 لجنة فى 12 إدارة تعليمية، وتغيب عن أداء الامتحان 26 طالب وطالبة، ولم ترصد غرف العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى من الطلاب والطالبات.
وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية، ولم ترصد مخالفات خلال أداء الطلاب الامتحان، مشيراً إلى أنه وجه بتطهير وتعقيم اللجان عقب انتهاء الامتحانات.
وأضاف عبدالله، أنه تفقد مركز توزيع الاسئلة للاطمئنان على وصولها مقر المركز، موجها الشكر للعاملين بالمركز، وعلى رأسهم شحاته خضر، رئيس مركز توزيع الأسئلة الخارجي، والدكتور أمين ابراهيم، رئيس مركز توزيع الأسئلة، ورجال الأمن.
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