تعليم دمياط يطلق مبادرة "علم ابنك لغات البرمجة ومواكبة التطور"

دمياط معتز الشربينى

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بإشراف الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط مبادرة البرنامج التدريبي "مبرمج المستقبل" لطلاب المدارس من الصف الخامس الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، وذلك لتدريب التلاميذ وتنميتهم في الإجازة الصيفية علي لغات البرمجة ومواكبة التطور التكنولوجي وإعداد جيل من المبرمجين لتوسيع قاعدة المبرمجين للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.



وأعلنت التربية والتعليم أن التدريب بمراكز متخصصة بكل إدارة تعليمية وعلي من يرغب الاشتراك التواصل مع مسؤول الوحدة المنتجة أو معلم الحاسب الآلي بكل مدرسة.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وبالتعاون بين توجيه الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الوحدة المنتجة.









