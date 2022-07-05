تعليم بنى سويف: فوز 106 مدراس فى مسابقة سيماف "SMAF" للصيانة البسيطة

أعلنت مديرية التربية والتعليم فوز 57 مبنى مدرسى يضم أكثر من 100 مدرسة ضمن فعاليات مشروع الصيانة البسيطة، والتى تنظمها وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام السادس بتمويل من بنك التعمير الألماني، وتستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمراحل التعليم المختلفة

ووجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف مسؤولى قطاع التربية والتعليم بأهمية الاستفادة من جوائز تلك المسابقة، التي تعتبر نافذة إضافية لتوفير تكاليف أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس الفائزة ، وفي نفس الوقت دعما وتشجيعا للامركزية المدارس التي تقوم بعمل متميز في مجال الصيانة والنظافة والتي تنظم عمليات الصيانة والنظافة بطريقة منهجية وتشاركية بالتعاون مع مجلس الأمناء

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،أن المسابقة يتم تنفيذها سنويا من خلال وحدة دعم اللامركزية بالمديرية ، والتي شارك فيها 514 مدرسة على مستوى إدارات التعليم المختلفة،وأسفرت عن فوز 106 مدرسة، بواقع: 5 مباني تضم 6 مدارس بالفشن، و10 مبان تضم 22 مدرسة بالواسطى ، و8 مبان تضم 11 مدرسة باهناسيا، و10مبان تضم 18 مدرسة في ببا، و12 مبنى يضم 26 مدرسة بسمسطا ، و12 مبنى تضم 23 مدرسة بناصر ، موضحا أن مكافأة الصيانة البسيطة للمدارس تستخدم وفقاً لاحتياجات كل مدرسة لخدمة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدرسة بشكل أساسي

من جهته أشار عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بأن المسابقة يتم تنفيذها سنويا من خلال وحدة دعم اللامركزية بالمديرية ،وذلك من خلال قيام المدرسة باستيفاء استمارة التقدم وتسليمها للجنة سماف بوحدة دعم اللامركزية بالإدارات التعليمية حيث يتم تقييم المدرسة من خلال استمارة معدة خصيصاً لهذا الغرض ويقوم فريق تقييم المدارس بجمع بيانات هذه الاستمارة.