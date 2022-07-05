تعليم المنوفية يفوز بـ94 مبنى مدرسى للعام السادس بمسابقة صندوق مكافآت الصيانة

من جانبها، هنأت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية فريق عمل وحدة دعم اللامركزية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس الفائزة بمكافأة الصندوق وكل من ساهم في هذا الإنجاز متمنية لهم دوام التفوق والتميز .

جدير بالذكر أن الهدف العام من أنشطة الصندوق هو مكافأة المدارس التي تقوم بعمل ممتاز في مجال الصيانة والنظافة والتي تنظم عملية الصيانة والنظافة بطريقة منهجية وتشاركية مع الأمناء .