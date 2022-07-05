تعليم المنوفية يفوز بـ94 مبنى مدرسى للعام السادس بمسابقة صندوق مكافآت الصيانة

أعلنت الإدارة المركزية للتخطيط والجودة -الإدارة العامة لدعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- نتيجة مسابقة صندوق مكافآت الصيانة البسيطة "سماف" للعام السادس على التوالي، حيث فازت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بعدد 94 مبنى مدرسي يعمل به 181 مدرسة بإجمالي مبلغ 549389 جنيها، وتستخدم قيمة الجائزة وفقا لاحتياجات المدرسة المختلفة لخدمة أعمال الصيانة والنظافة بالمدرسة بشكل أساسي .
من جانبها، هنأت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية فريق عمل وحدة دعم اللامركزية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس الفائزة بمكافأة الصندوق وكل من ساهم في هذا الإنجاز متمنية لهم دوام التفوق والتميز .
جدير بالذكر أن الهدف العام من أنشطة الصندوق هو مكافأة المدارس التي تقوم بعمل ممتاز في مجال الصيانة والنظافة والتي تنظم عملية الصيانة والنظافة بطريقة منهجية وتشاركية مع الأمناء .
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