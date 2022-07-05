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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:32 ص
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات باستثناء هبوط المؤشر الرئيسي.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 8684 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10711 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3521 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2444 نقطة.

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