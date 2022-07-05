تحرك جثمانى أستاذة جامعية وزوجها ضحيتا حادث السير من شرم الشيخ إلى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تحرك من مدينة الطور جثامين، أستاذة جامعية، وزوجها فى طريقهما إلى محافظة الإسماعيلية، وستقام صلاة الجنازة بمسجد الجيار بالمحسمه فور وصول الجنازة، والدفن بمقابر كساب، بجوار محور 30 يونيو بالمحسمه.

وكان اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي، تحمل لوحات معدنية رقم أ ع 3448 قرب مدينة أبو رديس.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع عمرو عريبة ابن محافظة الإسماعيلية، مدير التحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وزوجته الدكتورة فاطمة ممدوح المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية كلية التجارة بجامعة قناة السويس.

وكان المتوفى احتفل بزواجه في نهاية شهر يونيو الماضي في إحدى القاعات في مدينة الإسماعيلية وسط حضور أقاربه وأصدقائه وسافر الشاب وزوجته إلي مدينة شرم الشيخ لقضاء فترة إجازته خلال الأسبوع الماضي، وتعرضت السيارة للانقلاب أثناء عودته من الأجازة قرب مدينة أبورديس.

جدير بالذكر أن عمرو عريبة شغل منصب أمين تنظيم أحد الأحزاب في الإسماعيلية، خلال الفترة الماضية إلي جانب عمله مديراً للتحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء كما شغل عريبة منصب المنسق العام لمؤسسة القادة والمجلس المصري للقيادات الشابة إضافة إلي مشاركته في العديد من المبادرات الخيرية والسياسية طوال إقامته في الإسماعيلية.

ومن جانبها نعت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور على الصفحة الإعلامية للجامعة وفاة الدكتورة وزوجها.



