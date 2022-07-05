اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل طعون المتهمين بواقعة استشهاد شرطى وإصابة ضابط بمصر الجديدة لـ18سبتمبر

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:22 ص
تأجيل طعون المتهمين بواقعة استشهاد شرطى وإصابة ضابط بمصر الجديدة لـ18سبتمبر محكمة النقض-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في واقعة استشهاد مندوب شرطة، وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب شرطة في مواجهة مسلحة بين المتهمين تجاه القوات الشرطية بمصر الجديدة لجلسة 18 سبتمبر المقبل للمرافعة.
 
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بحقهم بالإعدام شنقاً وألغت محكمة النقض حكم الإعدام، وتنظر الآن موضوع القضية من جديد ومن المقرر صدور حكم سوف يكون نهاية القضية وإسدال الستار فيها.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية أن المتهمين تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن بنطاق دائرة مصر الجديدة، بسبب تصدي القوات الأمنية للمتهمين بمحاولة سرقة محل أدوات كهربائية مما نتج عنه وفاة مندوب الشرطة في الحال، وإصابة نقيب الشرطة بإصابة بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش، استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.
 
وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم.
 
وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية مسندة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة.

محكمة النقض

واقعة استشهاد مندوب شرطة

استشهاد مندوب شرطة

شهداء الشرطة

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم



الموضوعات المتعلقة

تعرف على خطوات إقامة الطعن المدنى أمام محكمة النقض وتكلفته

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:00 ص

"محجوب" يتسلم مهام عمله رسميا رئيسا لمحكمة النقض والأعلى للقضاء

السبت، 02 يوليه 2022 10:58 ص

محكمة النقض تأمر بضبط وإحضار الطالب المتهم بالتعدى على زميلته بالدقهلية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:40 م

نسبة الفصل فى الطعون الجنائية بمحكمة النقض بلغت 99.8% وترقية 68 قاضيا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:57 م

محكمة النقض تخفف عقوبة الإعدام على متهم بخلية طنطا الإرهابية للسجن المؤبد

السبت، 18 يونيو 2022 07:36 م

محكمة النقض تؤيد السجن 3 سنوات لمعاون مباحث المقطم الأسبق بقضية مقتل عفروتو

الخميس، 09 يونيو 2022 09:13 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة