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بعد سيطرة قوات روسيا عليها.. حكومة منطقة خيرسون تباشر مهامها الثلاثاء

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:10 ص
بعد سيطرة قوات روسيا عليها.. حكومة منطقة خيرسون تباشر مهامها الثلاثاء الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون التى سطيرت عليها قوات روسيا جنوب أوكرانيا، كيريل ستريموسوف، أن حكومة خيرسون ستبدأ عملها اعتبارا من الثلاثاء الموافق للـ5 من يوليو الجارى، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، إن الحكومة ستباشر مهامها اعتبارا من الثلاثاء الخامس من يوليو الجارى، موضحا أن الإدارة العسكرية المدنية باقية، نحن نعمل على تنظيم كل القضايا، وكل شيء يتم تنظيمه فقط، ونريد أن نؤكد أنه يتم تشكيل الحكومة هنا على قدم وساق.

 

ولفت نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون إلى أن سلطات منطقة خيرسون تعمل على صياغة نظام إدارة يستوحى من الكيانات الفدرالية الروسية.


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