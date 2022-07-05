بعد استقالته.. وزير الصحة البريطانى لجونسون: الأمور لن تتغير تحت قيادتك

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد استقالته احتجاجا على قيادة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لحزب المحافظين، حيث قال وزير الصحة البريطاني في رسالة استقالته لرئيس الوزراء البريطاني: من الواضح أن الأمور لن تتغير تحت قيادتك

من جانبه، قال وزير المالية البريطاني ريتشى سوناك لبوريس جونسون: من الواضح أن لدينا وجهات نظر اقتصادية مختلفة بشكل جذري.

وأضاف وزير المالية البريطاني المستقيل: المعايير التي أناضل من أجلها تستحق الاستقالة.

وقالت السلطات البريطانية، إن استقالة وزيري المال والصحة بسبب الفضائح التي تلاحق بوريس جونسون .

وفى وقت سابق، أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل استقالة وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك، وكذلك وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد.