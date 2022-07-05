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بعد استقالته.. وزير الصحة البريطانى لجونسون: الأمور لن تتغير تحت قيادتك

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:45 م
بعد استقالته.. وزير الصحة البريطانى لجونسون: الأمور لن تتغير تحت قيادتك وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد استقالته احتجاجا على قيادة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لحزب المحافظين، حيث قال وزير الصحة البريطاني في رسالة استقالته لرئيس الوزراء البريطاني: من الواضح أن الأمور لن تتغير تحت قيادتك

 

من جانبه، قال وزير المالية البريطاني ريتشى سوناك لبوريس جونسون: من الواضح أن لدينا وجهات نظر اقتصادية مختلفة بشكل جذري.

 

وأضاف وزير المالية البريطاني المستقيل: المعايير التي أناضل من أجلها تستحق الاستقالة.

 

وقالت السلطات البريطانية، إن استقالة وزيري المال والصحة بسبب الفضائح التي تلاحق بوريس جونسون .

 

وفى وقت سابق، أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل استقالة وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك، وكذلك وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد.


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