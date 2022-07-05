وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السفينتين دخلتا المياه قبالة جزيرة يوتسورى فى حوالي الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وحاولتا على ما يبدو الاقتراب من قارب صيد ياباني يعمل في المنطقة.

وقال المسؤولون إنه حتى الساعة 4:50 صباحا، كانت السفينتان تبحران في المياه اليابانية على بعد حوالي 19 إلى 21 كيلومترا جنوب غرب جزيرة يوتسوري.

وكانت سفن الدوريات اليابانية تبحر بالقرب من قارب الصيد لضمان سلامته وتم تحذير السفينتين لمغادرة المياه الإقليمية لليابان على الفور.

وتعد هذه المرة هي الثانية عشرة هذا العام التي يتم فيها رصد سفن حكومية صينية تدخل المياه اليابانية قبالة الجزر.