المعالم البيئية بشرم الشيخ تستعد لاستقبال ضيوف مؤتمر الـCop27.. صور

كتبت منال العيسوي

استكمالاً لدور وزاره البيئة فى أعمال التنسيق بين الجهات المختلفه، ضمن الاستعدادات لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرون لل مؤتمر الدولي للمناخ cop27 المزمع عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

تفقد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بزيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ للوقوف على الأوضاع البيئية بالمدينة، للظهور فى أبهى صورها أمام العالم.

وتفقد الدكتور على أبو سنة مع عدد من الفنيين من قطاع المحميات بالجهاز والعميد ابراهيم علوى مستشار الوزيرة للمحميات الطبيعة، عملية التجهيزات وأعمال التطوير التى تجري على قدم وساق للوصول بالمعالم والوضع البيئي بالمدينة إلى أبهى الصور أمام العالم بالتعاون مع كافة شركاء العمل البيئى، استعداداً لاستقبال مؤتمر الأطراف فى إتفافية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تشمل محميتى رأس محمد ونبق ومنطقة بحيرات الاكسدة وحديقة السلام .

كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة تطوير وتشغيل مراكز الزوار وتطوير البنية الخدمية وخدمات الزوار بمحميتى نبق ورأس محمد بالاضافة الى أعمال تطوير وإعادة تأهيل بحيرات الأكسدة هو أمر بالغ الأهمية البيئية حيث أن البحيرات تقع بأحد أهم المسارات العالمية للطيور المهاجرة، وتعد حاليا أحد محطات راحتها بالمنطقة وتتضمن اعمال التطوير تحسين خصائص وجودة المياه بالبحيرات وإنشاء بحيرات إضافية للطيور ومرصد للزائرين لمشاهدة الطيور وتطوير الموقع العام وتجهيزة باللوحات التعريفية والعلامات الإرشادية وخدمات الزوار المختلفة بالتنسيق مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة و الممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة بيرد لايف الدولية.

وتضمنت الزيارة الوقوف على أعمال التطوير بحديقة السلام و التى تضم ثلاثة مزارات مختلفة هي: «متحف البيئة والسلام، ومركز معلومات التنوع البيولوجي، وديوراما سيناء للتنوع البيولوجي».

كما قام الدكتور على أبو سنة خلال الزيارة بتفقد مصنع تدوير المخلفات بالمدينة للوقوف على الأوضاع البيئة ومنظومة المخلفات بالمدينة.