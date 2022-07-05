القوى العاملة بالمنيا: تعيين 670 شاباً خلال شهر يونيو الماضى

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.
واستعرض محافظ المنيا، تقريرا لمديرية القوى العاملة حول جهود المديرية، خلال شهر يونيو الماضي، حيث أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، أنه تم تعيين 670 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر يونيو الماضي، كما نفذت المديرية 4 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة، بالإضافة إلى استخراج 881 شهادة قياس مستوى مهارة ومنحهم رخصة مزاولة حرفة، وفى مجال السلامة المهنية، تم التفتيش على 604 منشأة فضلا عن القيام بـ 30 حملة تفتيشية، وأسفرت الحملات عن تحرير 147 محضر للمنشآت المخالفة، وعمل 37 غلق إداري، وعقد 30 ندوة توعية، فضلا عن فحص 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.
وأضاف، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 2515 منشأة يعمل بها 4570 عاملا أسفرت عن تحرير 84 محضراً، وعمل 12 ندوة للتوعية، بالإضافة إلى تلقى 40 شكوى عمالية.
القوى العاملة بالمنيا: تعيين 670 شاباً خلال شهر يونيو الماضىالثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:36 ص
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.
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