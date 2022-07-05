اليوم السابع
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القبض على المتهم بسرقة أغطية "بلاعات" الصرف الصحى بالإسماعيلية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:19 م
القبض على المتهم بسرقة أغطية "بلاعات" الصرف الصحى بالإسماعيلية متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية .
 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية).
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبحوزته غطاء البالوعة المشار إليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

ادارة المرور

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الاسماعيلية

موقع التواصل الاجتماعى

سرقة غطاء البلوعات



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