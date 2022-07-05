كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الأوكرانية، مقتل شخصين وإصابة 7 جراء القصف الروسي على سلوفيانسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون جراء القصف المكثف الذي شنته القوات الروسية على مدينة سلافيانسك.

وقال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة سلافيانسك فاديم لياخ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "وفقًا للبيانات الأولية، أدى القصف المكثف للمدينة اليوم إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين وبسبب الغارات، اشتعلت النيران في السوق المركزي".

وأفاد بأن العديد من الأحياء تضررت نتيجة القصف الروسية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحديد مدى الضرر.