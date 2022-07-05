اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:37 م
أكرم القصاص
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السعودية تعلن تجهيز 26 مركزا صحيا بمشعر منى و16 مركزا للطوارئ بجسر الجمرات

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:15 م
السعودية تعلن تجهيز 26 مركزا صحيا بمشعر منى و16 مركزا للطوارئ بجسر الجمرات الحج - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تجهيز 26 مركزًا صحيًا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى 16 مركزا للطوارئ بجسر الجمرات، وأكثر من 1050 موظفا وموظفة ما بين كوادر طبية وفنية وإدارية.


وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن المراكز الصحية تتوزع لتغطي كافة المواقع في مشعر منى لتسهيل وصول ضيوف الرحمن لها، مقدمةً خدمات الرعاية الصحية الأولية لحجاج بيت الله الحرام والعاملين بالمشاعر المقدسة والخدمات الإسعافية والتدخل لإنقاذ الحالات الطارئة والإسعافية، مثل الإجهاد الحراري و الإنعاش القلبي الرئوي.


وأشارت إلى أن المراكز في جسر الجمرات تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزًا صحيًا مصغرًا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرًا طبيًا وتمريضيًا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.


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