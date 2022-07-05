السجن 15 عامًا لسيدة بتهمة إجهاض جارتها في قنا

قنا - صابر سعيد

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد زين علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أشرف أبوالحسن، والمستشار مصطفى الحاجر، وأمانة سر أحمد صالح أبوسحلى ومحمد الكحلاوى، وأسامة الأمير، بالسجن 15 عامًا لربة منزل بتهمة إجهاض جارتها، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

ترجع أحداث القضية إلى شهر مايو من عام 2021 عندما اتهمت مروة.م، بإجهاض جارتها " بسمة.س، بالتعدي عليها بالضرب بسبب مشاجرة بين الأطفال، بقرية الشيخ علي، مركز نجع حمادي.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي عاقبت المتهمة بالسجن 15 عامًا في القضية التي حملت رقم 7882 لعام 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3671 لعام 2021 كلي قنا.