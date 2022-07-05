السجن المشدد 7 أعوام لعامل فى اتهامه بقتل شاب بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد زين علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أشرف أبوالحسن، والمستشار مصطفى الحاجر، وأمانة سر أحمد صالح أبوسحلى ومحمد الكحلاوى، وأسامة الأمير، بالسجن المشدد 7 أعوام لعامل وبراءة والدته وشقيقته في تهمة قتل شاب، بقرية الصماصمة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.



تعود أحداث القضية إلى نوفمبر من عام 2021، عندما تم ضبط وليد.ح.ك، 21 عامًا، ووالدته، وشقيقته، مقيمين بقرية الصماصمة في نجع حمادي، بتهمة قتل شاب والتعدي عليه وطعنه بآلة حادة " سكين.



تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي قضت بالسجن المشدد للمتهم الأول 7 أعوام، وبراءة والدته وشقيقته في القضية التي حملت رقم 23440 لعام 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3724 لعام 2021 كلي قنا.

