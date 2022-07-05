الحكومه الألمانية تقدم العزاء في ضحايا هجوم كوبنهاجن

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أعرب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، عن التضامن مع الدنمارك .. وقال: إن "قلوبنا مع عائلات ضحايا هجوم كوبنهاجن، ونتمنى الشفاء العاجل والتام للجرحى".

وأوضح المتحدث أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعربت عن "خالص مواساتها لأسر الضحايا"؛ حيث كتبت على موقع التدوينات القصيرة(تويتر): "اليوم يملؤني حزن عميق لفقدان أفراد حياتهم بهذه الطريقة في قلب مدينة أوروبية".. وأضافت "أشاطر الأحزان لعائلات وأصدقاء الضحايا، كما أتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل".

تجدر الإشارة إلى أن شابا دنماركيا يبلغ من العمر 22 عامًا أطلق النار بشكل عشوائي؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 27 آخرين، أربعة منهم في حالة حرجة، وذلك في مركز "فيلدز" للتسوق بمدينة كوبنهاجن مساء الأحد.