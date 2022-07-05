الحكم بإعدام ربة منزل لقتلها ابنة زوجها خنقا بسبب خلافات زوجية بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة صدر القرار بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا وسكرتير المحكمة مينا منصور بالإعدام للمتهمة " ح.م.م" ربة منزل فى اتهامها بقتل المجنى عليها " ر.أ.ح"

كانت القضية رقم 11398 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان بلاغا من الوحدة الصحية بمركز ومدينة برج العرب يفيد بوفاة المجنى عليها بسبب الخنق.

حيث توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان أنها توصلت إلى أن المتهمة " ح.م.م" 22 سنة ربة منزل تزوجت من والد المجنى عليها الطفلة " ر.ا.ح " مواليد 2011 وكانت المتهمة على خلاف دائم من المجنى عليها وبغية عدم تطليقها من زوجها اعتصر تفكيرها الشيطانى إلى إزهاق روحها و اختمرت لديها تلك النية الإجرامية الخبيثة فاستغلت خلوتها بالمسكن وصغر سنها وفطرتها البريئة فهمت بتغيير ملابسها و اصطحبت فريستها لغرفة نومها وضعتها على الفراش وضغطت على عنقها فخنقتها حتى تأكدت من إزهاق روحها وقامت بتنظيم مسكنها حتى لا يلاحظ أحد فعلتها الإجرامية وتظاهرات عند عودة زوجها إلى المنزل بأن الطفلة بحالة إعياء شديد قبل دلوفها إلى فراشها فقام الأب بالذهاب بها إلى الوحدة الصحية التى قررت أن الطفلة متوفاة آثار الخنق.

وتبين من التحقيقات من شهادة والد المجنى عليها انه عندما عاد إلى المنزل قالت له المتهمة أن نجلته شعرت بالإعياء الشديد ودلفت للنوم فكشف عنه الغطاء عن نجلته وأبصر سائل ابيض بفمها فأسرع إلى الوحدة الصحية إلا أنها كانت متوفية وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أرسلت أوراقها إلى فضيلة المفتى وبعد أخذ الرأى الشرعى أصدرت قرارها المتقدم.