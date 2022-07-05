الجيش الروسى: تطهير أكثر من 3.7 ألف هكتار بدونيتسك ولوجانسك من الألغام

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الهندسية الروسية طهرت أكثر من 3.7 ألف هكتار من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك من الألغام، وفقا لروسيا اليوم.

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: تقوم وحدات إزالة الألغام التابعة للقوات الروسية ووزارة الطوارئ الروسية بمهام تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من المواد المتفجرة. وتم فحص حوالي 3725.93 هكتارا من الأراضى.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أنه تم فحص 35 مبنى وجسرين وحوالي 10 كيلومترات من الطرق. وتم العثور على أكثر من 46 ألف قطعة متفجرة وإبطال مفعولها.