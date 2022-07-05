التحفظ على 136 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 136 ألف علبة سجائر أنواع مختلفة أجنبية الصنع داخل مخزن، مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات قبل ترويجها بالأسواق والتربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة وتوزيع السجائر بدون ترخيص، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

تم مداهمة المخزن، وألقى القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي طول 136000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.









