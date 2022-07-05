البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم شركة المشرق العربي بقيمة 6.7 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة المشرق العربى للخدمات الطبية لعدد 1.4 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة معين زمزم لإقامة وإدارة وامتلاك وتشغيل المستشفيات التخصصية لعدد 25.3 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى كمية التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.2 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 593.231 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500.3 مليون ورقة مالية بقيمة 639.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.24%، والعرب على 6.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.30%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.59%، ليغلق عند مستوى 8685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 1563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3515 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 1655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 2435 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.