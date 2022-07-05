الاستعداد لذبح 60 أضحية فى شبشير الحصة وتوزيع لحومها على المستحقين

الغربية عادل ضرة

تستعد مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالغربية ، لذبح أضاحيهم بمحافظة الغربية خلال أيام التشريق داخل مجزر شبشير الحصة بطنطا المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى.



وأكد شيخ العرب عبدالله وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الاورمان خصصت (60) عجلا بلديا بالتعاون مع إحدى الجمعيات سيتم ذبحها وتوزيع لحومها، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الغربية.



وأفاد أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا،



مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية .



وأشار ممدوح شعبان إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بالغربية وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع اكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة ، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية .



يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتشهم السكانية .









