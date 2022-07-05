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الأوقاف توزع اليوم 9 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 4 محافظات

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:24 م
الأوقاف توزع اليوم 9 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 4 محافظات توزيع صكوك الإطعام
كتب على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف، خطتها لتوزيع 50 طنًا من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، قبل عيد الأضحى المبارك، حيث توزع الوزارة اليوم 9 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظات :"الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية"، بواقة 4 أطنان فى محافظة الغربية، و 2 طن بكل من الدقهلية والشرقية، و1 طن فى القليوبية.
 
وتوفر وزارة الأوقاف، صك الإطعام طوال العام بقيمة 300 جنيه، الذى قررت الوزارة تويع 50 طن لحوم منه للأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة.
 
وأكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أنه نظرًا للنجاح الكبير الذى يحققه مشروع صكوك الأضاحى ومشروع صكوك الإطعام فإننا نهدف إلى الوصول إلى 2 مليون أسرة هذا العام.
 
ولفت حسن فى تصريحات له إلى أن استمرار بيع صكوك الأضاحى فى المساجد الكبرى ومن خلال عدد من البنوك، لافتة إلى أنها وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، قائلاً: "أضحيتك فى يد أمينة بدون أى مصروفات إدارية أو إعلانية .. كامل الصك من يدك لمستحقيه".

صكوك الإطعام

الأوقاف

اخبار الأوقاف

لحوم صكوك الاطعام

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عيد الأضحى



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