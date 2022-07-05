استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 685 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 10 ملايين و749 ألفا و324 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 43 ألفا و88 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 57 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و151 ألفا و523 إصابة مؤكدة، كما سجلت 3 حالات وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و82 حالة وفاة.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 1188 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و709 آلاف و386 إصابة مؤكدة، كما سجلت 10 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 60 ألفا و602 حالة وفاة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 59 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 182 ألفا و793 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 7 آلاف و725 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 2285 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و980 ألفا و974 إصابة مؤكدة، كما سجلت 12 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و174 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و215 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و19 ألفا و264 إصابة مؤكدة، كما سجلت 16 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و487 حالة وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 675 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و538 ألفا و622 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و403 حالات وفاة.

وفي اليونان، سجلت الهيئة الوطنية للصحة العامة 9 آلاف و360 إصابة جديدة و23 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و729 ألفا و199 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و327 حالة وفاة.

وفي بوتان، سجلت السلطات الصحية 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 59 ألفا و824 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 21 حالة وفاة.

وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و812 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 8 ملايين و203 آلاف و996 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 22 ألفا و383 حالة وفاة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1007 إصابات و8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و240 ألفا و564 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفا و404 حالات وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 36 ألفا و282 إصابة جديدة و59 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 مليونا و805 آلاف و756 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 168 ألفا و604 حالات وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 277 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و41 ألفا و410 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6652 وفاة.

وفي أوغندا، سجلت السلطات الصحية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 167 ألفا و979 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و621 حالة وفاة.