استلام 2 طن لحوم ضمن صكوك الطعام بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء باستلام وتسلم الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الطعام الطعام بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، ورمضان إبراهيم وكيل مديرية التضامن الاجتماعي الدقهلية.

وأكد " مختار " أن إجمالي ما تم توزيعه حتي الآن بالمحافظة من اللحوم علي الأسر الأولي بالرعاية 29 طنا ، مطالبا الجميع الي المشاركة والمساهمة في صكوك الأضاحي التي تشرف عليها وزارة الأوقاف لضمان وصلها الي مستحقيها من الأسر الأولي بالرعاية في كافة مدن وقرى المحافظة، مؤكدا أنه سيتم إيصال صكوك الطعام الي مستحقيه بكل عزه وكرامه في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن " مختار" جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع صكوك الطعام سواء كانت لحوم أو سلع غذائية متنوعه علي الأسر الأولي بالرعاية على مستوى الجمهورية، جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام علي الأسر الأولي بالرعاية و المستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .